Cavese-Trapani rinviata ufficialmente

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che, a seguito di richiesta inoltrata dalla Società FC Trapani 1905, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del protocollo predisposto dall’Azienda Sanitaria competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità Sanitarie, e considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid – 19, per causa di forza maggiore la gara CAVESE-TRAPANI, valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, in programma mercoledì 2 febbraio, è rinviata a data da destinarsi.