E' risultato essere quello di Roberto Insigne contro il Vicenza il gol più bello del girone di andata del campionato di Serie B, votato dai tifosi.

La rete del calciatore napoletano in forza alla Strega è stata "fumettizzata" da GolDisegnati per la pagina Facebook della Lega B e risale allo scorso 30 novembre: la gara si concluse con il punteggio di 2-3 in favore dei giallorossi.