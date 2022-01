Anticipo Sorrento-Mariglianese, Cioffi: "Inizia un altro campionato"

Quanto mai simile al “Clausura” del campionato argentino, inizia domani per il Sorrento il girone di ritorno con l’anticipo casalingo contro la Mariglianese. Impegno delicato per la squadra di Cioffi, che all’andata si impose con le reti di Cacace e Gargiulo e che adesso vuole reagire al ko contro la capolista Cerignola.

“Abbiamo sempre dimostrato di saperci rialzare - afferma Renato Cioffi - e speriamo di riuscirci ancora per partire con il piede giusto in questo che è davvero un nuovo campionato perché dopo la sosta per Covid ed il mercato, per altro ancora aperto, troveremo squadre molto diverse negli organici e talvolta nella guida tecnica”. Il bilancio di Cioffi fin qui tiene conto di diversi fattori: “Ci è mancata un po’ di continuità ma siamo in linea con gli obiettivi stagionali. Qualche partita l’abbiamo steccata ma i numeri vanno anche interpretati e in alcune circostanze avremmo meritato di più. Nel girone di ritorno puntiamo forte sulla nostra identità di squadra, che ormai abbiamo raggiunto già da un po’. Ci sarà spazio per tutti visti i tanti impegni ravvicinati come in questo avvio di seconda parte di stagione”.

Mariglianese e Matino (match in programma mercoledì) sono scontri diretti: “Pensiamo una gara alla volta, la Mariglianese gioca un buon calcio ed è ben allenata. Dovremo stare attenti ma abbiamo le armi per potercela giocare contro ogni avversaria e proveremo a conquistare l’intera posta in palio”.

