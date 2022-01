Salernitana: ufficiali Verdi ed Ederson. Ai saluti Gondo e Simy

Operazioni in entrata e in uscita per la Salernitana. Fatta per il nuovo numero 10 granata: arriva a titolo temporaneo Simone Verdi dal Torino.

In arrivo dal Corinthians il talento brasiliano Ederson José Dos Santos Lourenço da Silva, centrocampista di grande prospettiva, un colpo "alla Sabatini". Il trasferimento è stato già ufficializzato dal club brasiliano.

Intanto continua la caccia al bomber anche in virtù delle cessioni. Accelerata definitiva, dopo un frenata nei giorni precedenti, per Simy al Parma: trattativa ai dettagli. Sull'uscio anche Gondo: fortissimo su di lui il pressing della Cremonese.