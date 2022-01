Picerno, il vero obiettivo è Curiale del Catanzaro Bubas non interessa

Nelle ultime ore più di qualcuno ha riportato vicinissimo al Picerno l'attaccante Nicolas Bubas, classe 1989 attualmente in forza alla Fidelis Andria, ma non è così. La punta argentina non interessa ai melandrini, i quali sono orientati su un altro profilo. E' Davis Curiale, bomber siciliano classe 1987, in uscita dal Catanzaro il vero obiettivo di mercato della dirigenza rossoblu. Entro lunedì si saprà tutto.