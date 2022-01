Ripa ribalta la Mariglianese: tris in rimonta del Sorrento

La doppietta di Ripa, tornato in maglia Sorrento da poche settimane, ed il gol di Petito, hanno permesso ai rossoneri di avere la meglio sulla Mariglianese. Prima vittoria del 2022 frutto di un secondo tempo di qualità e determinazione.

Cioffi ha scelto di partire con Volzone tra i pali con Manco nel trio difensivo (completato da Mansi e Acampora) ed il rientrante Cassata di punta. Pronti via e ospiti avanti con Esposito, bravo ad incornare di testa su cross di De Giorgi: palla in rete e partenza ad handicap per il Sorrento. Ripa su azione d’angolo ha avuto poco dopo l’occasione per pareggiare, palla alta mentre al 21’ Aracri ha atterrato in area Cassata ma l’arbitro ha sorvolato come sul contatto successivo su Rizzo. Al 32’ La Monica è stato schermato da Maione in uscita bassa dopo una buona combinazione tra Rizzo e Cassata.

Triplo cambio per Cioffi ad inizio ripresa e via di 4-2-3-1. All’ottavo Ripa, su azione d’angolo, ha trovato il pari con un guizzo dei suoi anticipando Varchetta e - sulle ali dell’entusiasmo - ha provato poco dopo in girata ha provato a sorprendere Maione. Esposito da una parte e Petito dall’altra hanno stuzzicato i due portieri. Poi Ripa al 33’ ha preso l’ascensore per il due ad uno: scambio con Gargiulo, cross di quest’ultimo e colpo di testa di Spiderman a baciare il palo prima di varcare la linea.

Prima del 3-1 finale doppia clamorosa occasione per gli ospiti con Palumbo ed Esposito che da pochi passi hanno spedito alto il pallone del possibile pareggio. Petito ha quindi punito gli errori avversari con il mancino al 41’: diagonale preciso su assist di Gargiulo e risultato in ghiacciaia.

Nel finale miracolo di Volzone su Esposito a suggellare il risultato finale.

Area Comunicazione SORRENTO CALCIO 1945