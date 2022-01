Giugliano, Mazzamauro: "Squadra straordinaria, tifosi spettacolari"

Al termine del successo per 1-0 contro la Torres, sono arrivate le parole del Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Abbiamo giocato a viso aperto senza nessun timore verso il risultato. I ragazzi sono entrati in campo con la voglia giusta. Non ho mai avuto la sensazione di poter perdere questa gara. Sono 40 giorni che non giocavamo, c’è stato anche il Covid di mezzo non è stato un periodo semplice. Siamo stati davvero bravi. Questa squadra sta facendo cose straordinarie.

La Torres è una squadra fortissima, massimo rispetto per loro. Il campionato è ancora lungo, un passo alla volta. La Nuova Florida per noi non è una sorpresa. E’ una formazione che va ammirata, hanno una grande amalgama.

In una città come Giugliano credo che prima o poi lo stadio si dovrà riempire. Oggi abbiamo avvertito in calore incredibile, ne siamo grati. I tifosi sono stati spettacolari dall’inizio alla fine”.

Nota Giugliano Calcio