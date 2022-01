Juve Stabia-Foggia: i convocati di Zeman. Out Ferrante e Nicoletti

Sono 16 i calciatori convocati da Zdenek Zeman, allenatore del Foggia, per la gara con la Juve Stabia, in programma domani 31 gennaio alle ore 21.00, primo match esterno di questo nuovo anno.

Out Ferrante, colpito dal Covid, oltre allo squalificato Petermann che sconta la seconda delle tre giornate di squalifica. Non compaiono neanche in lista Nicoletti, Di Jenno, Vigolo e Di Grazia.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Alastra, Volpe;

DIFENSORI: Markic, Di Pasquale, Girasole, Martino, Rizzo;

CENTROCAMPISTI: Gallo, Rizzo Pinna, Maselli, Garofalo, Di Paolantonio;

ATTACCANTI: Curcio, Vitali, Merola, Turchetta, Tuzzo.