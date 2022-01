Poker della Gelbison, steso il Castrovillari

La Gelbison espugna il Mimmo Rende di Castrovillari e porta a casa tre punti preziosissimi. La partita condizionata sopratutto nel primo tempo da un forte vento, è finita 4 a 0 per i rossoblù che mantengono e consolidano il Primato in classifica. Le reti dei cilentani sono arrivate nella seconda frazione di gioco con un poker aperto dal Capitano Uliano e completato con le reti di Graziani, Sparacello e Fornito.

Primo squillo del match al sesto per i padroni di casa che sfruttano il favore del vento per calciare verso la porta di D’Agostino con Rosa Gastaldo. La risposta ospite giunge al decimo con un’azione prolungata nella trequarti avversaria giunta la battuta di un corner. Il Castrovillari si rende pericoloso ancora al 18′ con Mazzotti mentre al 22′ D’Agostino è super: il portiere rossoblù con il balzo felino devia in corner un pallone che il forte vento cambia direzione a pochi metri dalla porta. I calabresi mancano di precisone, invece, al 31′ quando Carrozza spara alle stelle dai 20 metri. Nel finale di frazione, al 43′, Uliano segna direttamente da calcio di punizione ma la terna arbitrale annulla per un presunto fallo all’interno dell’area.

Il secondo tempo vede al 4′ Graziani, subentrato al claudicante Gagliardi, cercare la via della rete mancando però il bersaglio. La gara si sblocca al 6′ quando Uliano batte sul palo del portiere battendo Aioffi per il momentaneo 0-1. Il raddoppio, nell’area, giunge tempestivo al 12′ con Faella che pesca Graziani freddo ad insaccare per la marcatura che mette in ghiaccio il match. Il tris non tarda ad arrivare: al 23′ il neo-entrato Sparacello è scaltro a sfruttare la battuta di un corner inserendosi in maniera tempestiva mentre al 27′ Fornito colpisce la traversa con un tiro dalla distanza. Lo stesso centrocampista cala il poker alla mezzora coronando una prestazione di spessore. Il finale serve solo per le statistiche, finisce cosi 0-4 per i cilentani.

Nota Asd Gelbison