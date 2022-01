Serie D, soltanto il Lavello pareggia Ko Francavilla e Rotonda

Una giornata quasi da dimenticare per le lucane di Serie D girone H nella prima giornata di ritorno. Soltanto il Lavello riesce ad impattare nella trasferta di Molfetta. E' Marcellino al 98' a salvare gli ofantini dopo che i padroni di casa si erano portati in vantaggio con Pozzebon. Ko per Francavilla e Rotonda. I sinnici cadono a Brindisi trafitti da Lopez e Spinelli, prima di accorciare le distanze con Polichetti. I lupi del Pollino cedono il passo al Bitonto. La vicecapolista passa avanti al Di Sanzo con la doppietta del solito Lattanzio, poi nella ripresa Gonella riduce le distanze per i pollinei ma non basta.