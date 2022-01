Latina - Taranto: pareggio a reti bianche al Francioni

Finisce in parità la 24esima giornata di campionato di Serie C tra Latina e Taranto. Le due squadre non si fanno del male e si portano a casa due punti importanti per la classifica e per gli obiettivi stagionali. Le due compagini arrivano al match del Francioni con uno stato di forma molto simile: vittoria esterna per il Latina e pareggio interno contro la Paganese per il Taranto. Giuseppe Laterza schiera il solito 4-2-3-1 con Chiorra tra i pali, Versienti e De Maria terzini, Zullo e Benassai centrali di difesa; centrocampo composto da Marsili-Civilleri, Mastromonaco, Giovinco e Falcone alle spalle di Saraniti.

Jefferson ci prova al 3' di gara ma Chiorra è bravissimo a chiudere lo specchio della porta, negando il vantaggio a freddo del Latina. Pochi minuti dopo ci prova Giovinco, trovando l'opposizione dei padroni di casa. La partita sembra promettere bene sul piano dello spettacolo, e poco dopo il 24' è Falcone ad avere tra i piedi la ghiotta palla goal ma non riesce a sfruttare al meglio la disattenzione difensiva del Latina. Nicolao si rende pericoloso di testa, ma trova solo l'esterno della rete. Al 43' è Saraniti a non trovare la porta e, dunque, squadre a riposo sullo 0 a 0. Nel secondo tempo non succede molto: Jefferson trova il primo guizzo, proprio come a inizio gara, Tessiore al 54' ci prova dalla distanza e al 70' è Santarpia a non calciare forte e con decisione verso la porta dei padroni di casa. Nel finale Saraniti colpisce al volo, ma il Latina si salva grazie a Celli che salva sulla linea.

Un punto a testa, il Taranto prosegue la sua corsa verso i playoff nonostante l'obiettivo principale è la salvezza. Tuttavia, questo Taranto promette bene sia per il finale di stagione che per la prossima stagione. L'impressione principale è che Giuseppe Laterza abbia trovato la giusta quadra a una squadra nuova per i tanti elementi e per il bagaglio tecnico di giocatori d'esperienza e giovani pronti al grande salto. Quarto risultato utile per gli ionici e secondo pareggio consecutivo, Giuseppe Laterza può ritenersi soddisfatto anche se i rossoblù possono e devono pretendere.