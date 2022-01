Ghirelli su dimissioni Caiata: “Ha fatto tanto per Potenza, va difeso"

“Ieri sera ho sentito il Presidente Caiata. Ci ho parlato a lungo, ho riflettuto su quanto ci siamo detti e, ora, sento ancora di più il dovere di esprimermi pubblicamente – dichiara il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli dopo le dimissioni del numero uno del Potenza – Salvatore Caiata ha costruito una esperienza calcistica a Potenza di grande rilievo, cinque campionati di Serie C non erano e non sono un risultato da sottovalutare: rappresentano programmazione, passione ed investimenti finanziari. Non dimentico che il Potenza è arrivato ai play-off e tanta ‘sfortuna’ gli ha impedito di ottenere risultati migliori. Salvatore Caiata è un uomo non facile e non semplice, ma questo è una dote. Giunti a questo punto credo che occorrerebbe difendere, insieme a Potenza, ciò che si è costruito. Nelle situazioni difficili occorrono qualità non comuni ed unità di intenti. Il bilancio si fa al termine di una ‘battaglia’ e non mentre è in corso”.

Fonte Lega Pro