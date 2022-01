Salernitana: presi Dragusin e Bohinen. Altri colpi in arrivo

Appena ufficializzati due nuovi acquisti della Salernitana.

Dal CSKA Mosca arriva Il centrocampista Bohinen a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Preso in prestito dalla Juventus il difensore Dragusin: per lui prestito secco senza opzioni.

Intanto si attendono gli attaccanti: per Mousset si attende solo l'ufficialità, vicinissimo il brasiliano Mikael. Resta in orbita granata Radovanovic, esperto centrocampista in uscita dal Genoa.