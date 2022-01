Picerno, è ufficiale l'arrivo dell'attaccante Parigi dal Campobasso

Giacomo Parigi è un nuovo attaccante del Picerno. La punta voluta fortemente dal direttore generale Vincenzo Greco, arriva dal Campobasso, con un accordo concluso che prevede la cessione temporanea con diritto di opzione. La sua carriera è iniziata nel settore Giovanile dell'Atalanta, dove ha militato per tre stagioni, poi solo tra i Professionisti. Nativo di Arezzo, classe 1996, ha militato come detto con il Campobasso, dove in questa stagione ha collezionato 16 presenze. Nonostante la giovane età, conta già diversi campionati giocati tra Cosenza, Forlì, Akragas, Virtus Francavilla, Paganese, Olbia e Vibonese, oltre all'ultima esperienza nel capoluogo molisano tutti in C.