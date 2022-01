Juve Stabia-Foggia: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo allo stadio "Romeo Menti" si affronteranno i padroni di casa della Juve Stabia e il Foggia, nel posticipo valevole per la 24a giornata del girone C del campionato di Serie C.

I due allenatori hanno sciolto le riserve. Queste le formazioni ufficiali:

JUVE STABIA (4-2-3-1): Dini; Donati, Troest, Caldore, Dell'Orfanello; Scaccabarozzi, Altobelli; Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna; Eusepi. A disposizione: Russo, Pozzer, Peluso, Davì, Schiavi, Tonucci, Erradi, Guarracino, Della Pietra, Cinaglia, Esposito, Evacuo. Allenatore: Stefano Sottili.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Martino, Girasole, Di Pasquale, Rizzo; Garofalo, Di Paolantonio, Gallo; Turchetta, Vitali, Curcio. A disposizione: Volpe, Markic, Rizzo Pinna, Merola, Tuzzo. Allenatore: Zdenek Zeman.

Potrete seguire gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/juve-stabia-foggia/373873.html