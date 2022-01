UFFICIALE - Foggia, Nicoletti ceduto al Crotone

La notizia della trattativa in corso era nell'aria da diversi giorni, ma ora c'è anche l'ufficialità: Manuel Nicoletti lascia il Foggia per trasferirsi al Crotone in Serie B.

A renderlo noto la stessa società rossonera attraverso un comunicato stampa pubblicato qualche istante fa e che integralmente riportiamo:

"Il Calcio Foggia 1920 rende noto che in data odierna ha provveduto alla cessione a titolo definitivo del calciatore Manuel Nicoletti direzione FC Crotone.

La società rossonera ringrazia il giocatore per l’impegno profuso in questa prima parte di stagione augurandogli le migliori fortune".