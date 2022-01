Salernitana, mercato no stop: ecco Radovanovic, due cessioni

Entrate e uscite in casa granata: mercato no stop per la Salernitana fino al gong finale. Gli ultimi calciatori tesserati sono gli attaccanti Lys Mousset e Mikael, entrambi con la formula del prestito.

Fatta per Radovanovic che si è svincolato dal Genoa: innesto di esperienza per i granata. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2023

Ma si lavora anche in uscita: definita la cessione di Simy al Parma, è stato raggiunto l'accordo con la Ternana per il prestito con diritto di riscatto del difensore classe ’96 Luka Bogdan.