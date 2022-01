UFFICIALE - Foggia, ecco il rinforzo in difesa: firma Buschiazzo

Rinforzo in difesa per il Foggia. I rossoneri si sono accaparrati le prestazioni sportive di Fabrizio Buschiazzo, difensore uruguaiano ma con passaporto italiano, ex tra le tante di Matera e Casertana.

Nato a Juan Lacaze in Uruguay il 07 luglio del 1996, Buschiazzo cresce nel Settore Giovanile del Peñarol. All’ombra della capitale uruguagia, nel 2016, trova anche l’esordio in Coppa Libertadores concludendo la stagione con 3 presenze nella massima competizione sudamericana e una in campionato.

Nel 2016 vola in Argentina passando al Defensa y Justicia, dove rimane pochi mesi, prima di approdare in Italia nel 2017 dove veste la maglia del Matera.

Nella stagione 2018/19 passa al Pisa, dove colleziona 24 presenze risultando tra i protagonisti della scalata verso la B. Prima di lasciare definitivamente la Toscana, nell’anno successivo si traferisce al Siena per poi passare alla Casertana nello scorso campionato.

In questa prima parte di stagione, il neocalciatore rossonero, torna in sudamerica, precisamente allo Once Caldas, squdra della massima serie Colombiana. Buschiazzo vestirà la maglia del Foggia fino al 30 giugno 2023.