Foggia, colpo last minute: dal Latina arriva il terzino Nicolao

In casa Foggia per un terzino che esce, c'è un terzino che entra. Dopo il passaggio di Nicoletti al Crotone, i rossoneri corrono immediatamente ai ripari trovando l'accordo con il Latina per Giuseppe Nicolao, ironia della sorte a segno otto giorni fa nel match dello "Zaccheria".

Terzino sinistro duttile, nato a Nocera Inferiore (SA) il 05/03/1994, Nicolao muove i primi passi nel glorioso settore giovanile del Napoli dove svolge tutta la trafila. Nel 2013 viene mandato in prestito al Lanciano, dove esordisce tra i professionisti nel campionato cadetto, per poi traferirsi al Viareggio, nella seconda parte di stagione.Da qui in poi, la squadra partenopea, proprietaria del cartellino fino al 2017, continuerà a far maturare Nicolao mandandolo in prestito in varie squadre di Lega Pro: Alessandria, Melfi per due stagioni e Ancona.

Nel 2017, il neodifensore rossonero decide di rimettersi in gioco e ripartire dalla Serie D con l’Aversa prima e con l’Olympia Agonese poi, ma è nell’ultima stagione che riesce a mettersi nuovamente in mostra tra Pineto e Nardò, attirando l’attenzione del Latina che lo riporta in Serie C in questo primo scorcio di campionato