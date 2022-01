Potenza, in attacco arriva Cuppone dal Cittadella Rescinde Maestrelli

La punta alla fine è arrivata. Il Potenza ha difatti raggiunto l’accordo con il Cittadella, per il prestito fino al termine della stagione, dell’attaccante Luigi Cuppone. Nato a Nardò (Lecce) il 6 agosto 1997, Cuppone è stato il capocannoniere della Casertana nella passata stagione di serie C quando ha siglato 14 reti. Centravanti di un metro e 78 cm, per 78 kg, il bomber salentino ha giocato in carriera anche da esterno di attacco. La società rossoblu ha inoltre rescisso il contratto con il difensore Andrea Maestrelli e ha girato in prestito al Lavello, della Primavera dei rossoblù il promettente centrocampista classe 2003, Michele Grande.