Stoppa lancia la Juve Stabia: al "Menti" Foggia sconfitto 3-1

La Juve Stabia fa suo il posticipo della 24° giornata del girone C di Lega Pro superando al "Menti" 3-1 il Foggia. Decisivo un super Stoppa, autore di una doppietta, Foggia in gol invece con Rizzo Pinna.

CRONACA - Sottili si affida al 4-2-3-1 con il trio Ceccarelli-Stoppa-Bentivegna sulla trequarti a supporto del terminale offensivo Eusepi. Dalla parte opposta emergenza totale per Zeman, con appena 16 calciatori a disposizione. Consueto 4-3-3 per i rossoneri con Alastra tra i pali, davanti a lui la linea difensiva composta da Martino, Girasole, Di Pasquale e Rizzo. In mediana esordio dal 1' per il neo arrivato Di Paolantonio, supportato ai lati da Garofalo e Gallo, in attacco out Ferrante causa Covid, c'è Vitali come falso nove con Turchetta e Curcio sugli esterni.

Avvio di gara ad appannaggio dei padroni di casa. Dopo neanche un giro di lancette Bentivegna impegna severamente Alastra, bravissimo nell'occasione a deviare in angolo. Al 5' conclusione di Stoppa dai trenta metri, palla che termina a lato di non molto. Il Foggia si fa vedere al quarto d'ora: filtrante di Garofalo a cercare Vitali, che al tu per tu con Dini esalta i riflessi dell'estremo difensore stabiese, abile nell'occasione a rimanere in piedi fino all'ultimo. Al 26' gran botta di Garofalo dai venticinque metri, conclusione che centra in pieno la traversa. Un minuto più tardi Garofalo dalla destra pennella al centro per Vitali che conclude di prima intenzione: Dini respinge come può. Nel migliore momento dei satanelli la Juve Stabia trova il gol del vantaggio al 29': punizione di Ceccarelli a cercare Troest, sfortunata deviazione di Di Pasquale che in anticipo sul centrale stabiese inganna Alastra. Il Foggia accusa il colpo e tre minuti dopo i campani raddoppiano: dormita generale della difesa rossonera, Stoppa ruba palla, scarta Alastra e deposita in rete a porta sguarnita. Dauni che provano a farsi vedere al 34' con l'ex Rizzo che però non inquadra il bersaglio dal limite. Nel finale di prima frazione vibranti proteste degli ospiti per un presunto contatto in area tra Dini e Garofalo.

Il secondo tempo si apre con un cambio tra le fila delle vespe con Schiavi che prende il posto di Bentivegna. Al 48' Juve Stabia ad un passo dal tris: Eusepi dalla destra rimette in mezzo per Stoppa che incredibilmente manda alto da due passi. Al 53' Curcio ci prova direttamente su calcio di punizione, conclusione a lato. Serata storta per il Foggia: al 56' si fa male anche Di Pasquale, che viene sostituito da Markic. Zeman si gioca anche la carta Merola che rileva Turchetta. Al 69' la Juve Stabia cala il tris: Schiavi serve in profondità Stoppa che fa fuori due difensori rossoneri e trafigge Alastra. Nel finale gli uomini di Zeman accorciano le distanze con la rete di Rizzo Pinna che beffa Dini con una bella conclusione dal limite. Allo scadere sale sugli scudi Alastra che respinge il rigore di Schiavi, evitando un passivo più pesante.

Termina 3-1 con i gialloblù che in virtù di questo risultato salgono in 10° posizione agganciando la zona play-off. Per i rossoneri si tratta invece del secondo ko consecutivo che tuttavia lascia immutata la classifica.

