Foggia, Zeman: "Paghiamo gli errori difensivi. Dobbiamo migliorare"

Al termine della sconfitta patita sul campo della Juve Stabia, mister Zdenek Zeman ha commentato nel post-gara la prestazione dei rossoneri. Queste le sue parole:

"A parte l'autogol siamo andati sotto per dei nostri errori in fase difensiva. Cercando di recuperare abbiamo concesso loro degli spazi e siamo stati puniti col terzo gol. Abbiamo reagito, nel secondo tempo abbiamo giocato più di loro ma non siamo arrivati bene.

Penso che le assenze hanno influito molto. Siamo arrivati in sedici e hanno esordito quattro ragazzi nuovi che si sono allenati pochi giorni con noi. Sul piano individuale hanno fatto bene, ma devono migliorare come gioco di squadra.

Il rigore? Per me lo è quando l'arbitro fischia e purtroppo non lo ha fatto. Giovedì recuperiamo qualcuno, possiamo solo migliorare anche se non abbiamo fatto tanto male".