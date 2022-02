Picerno, le dichiarazioni di Colucci pregara contro il Catanzaro

Le dichiarazioni del tecnico del Picerno Leonardo Colucci in vista del turno infrasettimanale di domani a Catanzaro.

"Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, secondo me insieme a Bari e Avellino. Una squadra allenata da un collega che stimo tantissimo e che fa giocare molto bene le sue squadre. Certo, non sarà assolutamente facile affrontare questo Catanzaro, sarà difficile fare la partita, ne siamo consapevoli. La squadra calabrese viene da una vittoria molto importante nella trasferta di Catania e da un mercato che ha portato diversi giocatori importanti, ma anche di categoria superiore. Dal canto nostro, dobbiamo essere bravi a recuperare le energie psico-fisiche per controbattere al Catanzaro, non avremo sicuro vita facile al Ceravolo".

Un vero e proprio tour de force in questo mese di febbraio: "Si, è vero, un mese duro, ma importante, con molte partite. Per questo doserò bene le forze a disposizione e gli uomini. Ho bisogno di tutti, mi piace sfruttare la rosa che ho a disposizione, e serve l'apporto di tutti. Abbiamo fatto qualche errore a Messina, non dobbiamo ripeterlo contro il Catanzaro, provando a essere più incisivi".

Ufficio Stampa Az Picerno