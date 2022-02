Juve Stabia: maxi multa dal giudice sportivo

Ammenda salata per la Juve Stabia: il giudice sportivo ha inflitto al club una multa da euro 3500 per:

"1- per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 1°minuto del primo tempo, all'interno del settore occupato dagli stessi, un petardo.

2 - per avere i suoi sostenitori intonato al 31° e 37°minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante"