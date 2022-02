Lavello, annunciati tre rinforzi Statella ceduto al Messina

Tre rinforzi per il Lavello. Arrivano alla corte di Zeman. Il primo é Marcelo Tapia, classe 1992. Uruguaiano si Montevideo, è cresciuto nel settore giovanile del Progreso: ha esordito in prima squadra il 7 ottobre 2012 disputando l’incontro di Primera Divisiòn Profesional vinto 2-0 contro il Fénix. Invece dal Potenza arriva in prestito il giovane classe 2003 Michele Grande,mentre sono state acquisite le prestazione del classe 2000 Daniele Verdirosi. É passato al Messina l'esterno d'attacco Giuseppe Statella.