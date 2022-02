Cavese: 100 biglietti per la trasferta di Castellabate

La Cavese 1919 comunica che, per la gara di Santa Maria di Castellabate contro la Polisportiva Santa Maria Cilento, in programma domenica 6 febbraio p.v. (ore 14,30) allo stadio 'A. Carrano’, è possibile acquistare n.100 tagliandi del Settore Ospiti al costo di euro 11,50 (commissioni comprese) presso la Cartoleria Tirrena a Cava de' Tirreni e in tutti i punti vendita del circuito del circuito Go2.I biglietti, disponibili sino alle 19:00 di sabato 5 febbraio, potranno essere acquistati al seguente link: https://www.boxol.it/.../santa-maria-cilento-vs.../392039