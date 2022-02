Serie D girone A, vincono Novara e Varese

Si assottiglia giornata dopo giornata le pretendenti ad insidiare il Novara nella lotta per la Serie C, gli azzurri intanto fanno il loro vincendo due a zero ad Asti con i gol di Vuthaj ed Alfiero, dietro la formazione di Marchionni tiene solo il Varese che all’ultimo respiro batte in anticipo la Lavagnese.

Crolla il Casale che perde in casa dell’RG Ticino e si allontana dal primo posto, i nerostellati con tre partite in meno erano potenzialmente a cinque punti dal Novara prima del match, per contro l’RG infila la seconda vittoria di fila e crede sempre più nella salvezza; bene il Gozzano che vince senza troppi patemi ad Imperia, finisce uno a uno la sfida play-off tra Borgosesia e Chieri.

Tre i pareggi di giornata, nulla di fatto tra Sanremese e Caronnese, un punto a testa con quattro gol tra Ligorna e Fossano; sale al quinto posto il Derthona che rifila un tris di reti al Vado, brutto k.o. invece per il Pontdonnaz che torna dalla Liguria con cinque reti al passivo, per il Sestri Levante invece sei punti nelle prime due gare del nuovo anno.

Nell’ultimo incontro di giornata il Bra si aggiudica il derby piemontese contro il Saluzzo, decide Capellupo.

La classifica dopo questo turno