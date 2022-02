Cerignola, Pazienza: "A Fasano grande prova. Molfetta ottima squadra"

È già tempo di vigilia in casa Audace Cerignola. Domani pomeriggio i gialloblù ospiteranno al "Monterisi" il Molfetta nel turno infrasettimanale di Serie D, valevole per la 21a giornata.

Al termine della rifinitura mister Michele Pazienza ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "A Fasano abbiamo fatto una grande gara e abbiamo acquisito maggiori consapevolezze. Prima ci si lamentava perché non si poteva giocare, ora forse si gioca un po' troppo. Credo che il calendario poteva essere distribuito in maniera diversa, per consentire alle squadre di rifiutare. Sicuramente preferisco scendere in campo anche in date ravvicinate piuttosto che non giocare.

Domani ci aspetta una gara importante con una squadra forte, composta da individualità importanti, soprattutto in attacco dove ci sono i vari Genchi, Pozzebon e Guadalupi. Meritano sicuramente la nostra attenzione, ci stiamo preparati bene per poterli affrontare nel miglior modo possibile".