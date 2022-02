Foggia, Zeman: "Ferrante ancora out. I nuovi devono inserirsi"

È intervenuto in conferenza stampa Zdenek Zeman, tecnico del Foggia, alla vigilia del posticipo in programma domani sera contro il Potenza di Arleo. Queste le sue parole:

"Domani Rocca rientra dalla squalifica, mancherà ancora Ferrante per via del Covid. Markic è infortunato così come Sciacca, Di Grazia e Garattoni. Di Pasquale invece si è sottoposto alla risonanza ma avendo ancora il gonfiore non si nota nulla. Ci saranno 18 convocati, Nicolao e Buschiazzo sono a disposizione.

Cuppone? Aveva detto che voleva rimanere a Cittadella e invece poi è andato a Potenza, Gerbo so che si è proposto ma per me è un doppione di Rocca e Garofalo, quindi poco utilizzabile. Io penso che possiamo ancora crescere, i nuovi hanno ancora bisogno di inserirsi. Avrei preferito averli prima a disposizione, ma oggi non è facile fare mercato.

La società vuole puntare alla Serie B già quest'anno, ci dobbiamo provare anche se è difficile. Domani mi aspetto di rivedere lo stesso atteggiamento avuto nel primo tempo con la Juve Stabia, cercando di evitare gli errori. Pesano le ultime tre gare fatte male, prima di queste tre ero soddisfatto della squadra che ha sempre lottato. Col calciomercato siamo migliorati qualitativamente, ora dobbiamo farlo anche tatticamente".