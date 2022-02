Benevento-Parma: si scontreranno due attacchi rinnovati dal mercato

Quello di sabato al "Vigorito" tra Benevento e Parma vedrà opposti due reparti offensivi molto diversi da quelli scesi in campo nel match di andata che, per la cronaca, si concluse per 1-0 in favore dell'allora compagine di mister Maresca grazie ad una rete di Mihaila, calciatore passato all'Atalanta nella finestra di mercato appena chiusa.

Nel Benevento non si è risolto l'affare Lapadula, con il centravanti italo-peruviano che è fuori rosa e fuori dal progetto tecnico giallorosso ma che non è riuscito ad attrarre offerte che convincessero il club del presidente Vigorito a lasciarlo partire. Sono arrivati, invece, Forte, dal Venezia, e Farias, che era svincolato dopo l'esperienza al Cagliari. L'ex attaccante dei lagunari è un elemento molto ben conosciuto da mister Caserta che lo aveva allenato alla Juve Stabia in quella che resta, almeno fino ad ora, per lui la miglior stagione dal punto di vista realizzativo: furono 17 i gol siglati con la maglia delle "Vespe" che, però, non riuscirono ad evitare la retrocessione in Serie C. Nell'anno successivo, al Venezia appunto, le reti furono 15 condite dalla promozione in A dopo vittoria nei play-off. In massima serie, però, l'attaccante romano non è riuscito a ripetersi: solo uno il gol all'attivo siglato contro la Lazio. Da lì, la decisione di scendere di categoria per ritrovare quegli stimoli che in laguna si erano assopiti.

Farias è chiamato nel Benevento a portare estro ed imprevedibilità partendo dalla fascia per accentrarsi e dare manforte anche alla prima punta. Le doti tecniche del brasiliano non sono in discussione ed in B faranno certamente la differenza: gli unici dubbi riguardavano la condizione atletica ma la sosta è giunta in soccorso di mister Caserta che ha potuto lavorare sul ragazzo senza l'assillo dell'immediato impiego in campo.

Per quanto riguarda il Parma, invece, gli arrivi di Simy e Pandev hanno portato grande esperienza nell'attacco dei crociati oltre ad un alto tasso tecnico e ad un elevato numero di reti all'attivo. Questi gli aspetti positivi; tuttavia in quel di Parma si critica, e non poco, l'operato della società sul mercato per quanto riguarda arrivi e partenze: i sostenitori emiliani si sarebbero aspettati rinforzi in mediana invece dell'attuale sovrabbondanza nel reparto offensivo che può contare su ben 8 elementi per due posti a disposizione, in base al modulo attuato da mister Iachini. Per il ruolo di prima punta, l'alternativa a Simy è Inglese mentre accanto a lui, con Pandev prima scelta, potrebbero alternarsi Benedyczak, Bonny mentre Man e Tutino potrebbero essere i due sacrificati.