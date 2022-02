Picerno sconfitto 2-0 a Catanzaro Decidono le reti di Biasci e Sounas

Arriva una sconfitta in terra calabrese per il Picerno, battuto 2-0 dal Catanzaro. Decidono le reti nel primo tempo di Biasci e Sounas. Secondo impegno in quattro giorni, e mister Colucci è costretto a far rifiatare i suoi e cambiare l’undici titolare. Rispetto al match di Messina, dal 1′ Albertazzi tra i pali, l’ultimo arrivato Parigi, Garcia e Setola. Nel Catanzaro forfait durante il riscaldamento per Maldonado, che lascia il posto a Cinelli.

La cronaca. Fallo su De Ciancio al 7′, punizione di Pitarresi, palla che attraversa l’area piccola e Parigi non riesce a deviare. All’11 il vantaggio del Catanzaro: cross dalla destra di Scognamillo e colpo di testa di Biasci che gonfia la rete per l’1-0. Al 13′ deviazione in area di Vasquez ed è palo. Al 28′ recupera palla Parigi, che subisce fallo da Verna. Dai 35 metri Reginaldo che tocca per Pitarresi, potente ma non preciso. Cross di Cinelli al 36′ devia Garcia Rodriguez e palla che finisce sulla parte alta della traversa. Al 42′ arriva il raddoppio del Catanzaro, con Sounas che riceve dall’area piccola e di piatto sinistro gonfia la rete. Nella ripresa, all’8′, bravissimo Albertazzi sul colpo di testa di Vandeputte. Cianci, appena entrato, va vicino alla rete. Girandola di cambi, e con il doppio giallo Gerardi viene espulso a 6′ dal termine. Sono 4 i minuti di recupero, che non regalano nessuna emozione.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye (25′ st Bjarkason), Sounas (14′ st Carlini), Cinelli, Verna (37′ st Welbeck), Vandeputte, Biasci (14′ st Cianci), Vazquez (25′ st Iemmello). A disposizione: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Maldonado, Bombagi, Cinelli, Gatti . Allenatore: Vivarini.

PICERNO (4-4-2): Albertazzi, Vanacore, Garcia, De Franco, Setola, Pitarresi (28′ st Viviani), De Cristofaro, De Ciancio (28′ st Dettori), Parigi (10′ st Gerardi), Reginaldo (39′ st Carrà), Vivacqua (10′ st Esposito). A disposizione: Viscovo, Finizio, Allegretto, D’Angelo, Alcides Dias, Guerra, Di Dio. Allenatore: Colucci.

ARBITRO: Federico Fontani di Siena (Poma-Collu).

RETI: 11′ pt Biasci, 42′ pt Sounas.

NOTE: Espulso Gerardi (P) per doppio giallo al 39′ st. Ammoniti: Setola (P), Martinelli (C). Recupero: 1′ pt, 4′ st.

Ufficio Stampa Az Picerno