Serie D, pareggiano Francavilla e Rotonda Perde in casa il Lavello

Nel turno infrasettimanale della ventunesima giornata di Serie D girone H pareggiano Francavilla e Rotonda, mentre il Lavello perde in casa. Gli ofantini vengono battuti dal San Giorgio con una rete di Argento verso la fine del primo tempo. Invece i sinnici passano in vantaggio con Melillo, ma l'autorete di Cristallo permette alla Nocerina di impattare. I pollinei non vanno oltre il pari a reti bianche contro la Mariglianese.