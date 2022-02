Santa Maria, non basta Maggio: vince il Lamezia

Il turno infrasettimanale non sorride ai giallorossi che perdono al “G.D’Ippolito” di Lamezia Terme per 2 a 1 contro i padroni di casa. Prova di carattere dei cilentani che hanno lottato fino alla fine contro una delle corazzate del girone. Al 4’ tocco di De Mattia a cercare Maggio in area di rigore, ma la spizzata dell’attaccante viene deviata in angolo. Al 10’ colpo di testa di Terranova terminato alto su cross dalla destra di Miliziano. Al 14’ la pressione dei padroni di casa viene ricompensata, e Bollino raccoglie una palla che insacca di sinistro. Bravo ancora una volta Terranova a proporsi e a farsi trovare pronto.

Nella ripresa, pronti via ed è subito gol del Lamezia: al 12’st colpo di testa di Sirignano sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al 15’ st punizione di Simonetti per la testa di Maggio che accorcia le distanze. Al 25’ st piattone debole di Bollino in area parato dopo il traversone dal fondo di Bezzon. Al 26’st tiro dalla distanza di Bernardi terminato fuori. Al 34’ st destro a giro di Oviszach terminato alto sopra la traversa. Al 35’ st destro dalla distanza di Corapi, ma il tiro viene parato da Grieco. Al 40’ st tiro cross di Oviszach in area, Maio in spaccata non riesce a centrare l’impatto col pallone. Nel finale di gara, i giallorossi restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Konios e non riescono ad impensierire più di tanto la retroguardia calabrese che riesce ad imporsi 2-1.

IL TABELLINO

Lamezia Terme (4-3-3): Lai; Miliziano, Sirignano, Sabatino, Tipaldi (14’ st Amenta); Maimone (43’ st Miceli), Corapi, Bezzon; Bollino (32’ st Da Dalt), Rusescu (23’ st Haberkon), Terranova (14’ st Bernardi). A disp.; Gentile, Salandria, Schimmenti, Provazza. All. Campilongo

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Grieco; Todisco (27’ st Romano), Romanelli, Gargiulo, Konios; Coulibaly, Simonetti, Maio; De Mattia (49’ st Morlando), Maggio, Gabionetta (26’ st Oviszach). A disp.; Stagkos, D’Auria, Ventura, Di Pasquale, Luscietti, Della Torre. All. Nicoletti

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano (Macchi-Manzini)

Marcatori: 14’pt Bollino, 12’ st Sirignano, Maggio 15’ st

Note: Espulsi: Konios al 44’ st. Ammoniti: Tipaldi, Todisco, Simonetti, Bernardi, Maio. Angoli: 3 a 3. Recupero: 0’ pt, 4’ st.

