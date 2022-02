Novara-Borgosesia 2-0, Vuthaj non perdona i granata

Nel girone d’andata ad un certo punto Vuthaj aveva sempre segnato tranne nel match a Borgosesia della seconda giornata, l’attaccante azzurro si era segnato sulla sua personalissima agenda la sfida di ritorno e con una doppietta ha deciso il posticipo del girone A di Serie D.

Troppo forte il Novara per un buon Borgosesia che non ha sfigurato e avrebbe meritato la rete della bandiera, per onestà i locali hanno fallito almeno altre tre-quattro palle gol clamorose che avrebbero potuto rendere il risultato più rotondo.

Il solito Vuthaj, il Novara chiude il primo tempo in vantaggio Azzurri subito in forcing, al 6’ una punizione di Benassi viene bloccata da Gilli, al 10’ l’estremo granata si mette in evidenza murando Pereira e compiendo un grande intervento su Tentoni; sul successivo corner Vuthaj di testa va vicino all’uno a zero. Accelera il Novara attorno alla mezzora, prima Gilli si oppone a Laaribi ben cercato da Amoabeng, al 31’ grande azione di Tentoni sulla destra, il suo cross è un cioccolatino da scartare per Vuthaj che non può sbagliare segnando il suo ventiduesimo gol stagionale. Il Borgosesia si scuote dopo lo svantaggio, al 35’ Bernardo impegna Desjardins che si salva in qualche modo; al 40’azione personale di Amoabeng che difetta solo al momento della conclusione, sarebbe crollato il “Piola” se avesse segnato il 2001 di Marchionni, prima dell’intervallo Pereira sfiora il raddoppio in rovesciata, da sottolineare la percussione sulla fascia di Paglino che aveva servito un pallone d’oro all’attaccante azzurro.

Il Novara controlla la partita, a segnare ci pensa sempre Vuthaj I padroni di casa dopo l’intervallo vogliono chiudere la partita, al 4’ Pereira su assist di Amoabeng si divora il gol del due a zero, al 7’ Laaribi serve Vuthaj, salva sulla linea Martinbianco. Al 19’ grande chance per Vuthaj, Gilli, uno dei migliori in campo, salva d’istinto, l’attaccante Albanese segna tre minuti più tardi su punizione di Di Munno, rete da attaccante vero per il super cannoniere novarese. Il Novara può dilagare al 27’, Gonzalez serve di prima intenzione Alfiero che esita davanti a Gilli che salva la sua porta; al 38’il Borgosesia potrebbe riaprirla ma il destro a colpo sicuro di Gaddini centra in pieno la traversa, nel finale Gonzalez potrebbe arrotondare ma non inquadra la porta.

NOVARA-BORGOSESIA 2-0

Marcatori: 31’ e 22’st Vuthaj.

Novara (3-4-1-2): Desjardins; Benassi, Bergamelli, Amoabeng; Paglino (39’st Gyimah), Capano, Tentoni (35’Di Munno), Pagliai; Laaribi (24’st Gonzalez); Vuthaj (47’st Rocchetti), Pereira (24’st Alfiero). A disposizione: Raspa, Bonaccorsi, Di Masi, Vimercati. All. Marchionni

Borgosesia (3-4-3): Gilli; Frana, Martinbianco, Picozzi; Marra, Farinelli (26’st Colombo), Areco (26’st Salvestroni), Bernardo (1’st Carrara); Eordea, Rancati, Gaddini. A disposizione: Gavioli, Iannacone, Gifford, D’Ambrosio, Monteleone, Manfrè. All. Lunardon

Arbitro: Russo di Torre Annunziata.

Note: Corner 5-2. Ammoniti Bergamelli, Paglino, Laaribi e Di Munno per il Novara, Colombo e Picozzi per il Borgosesia. Spettatori 1000ca.