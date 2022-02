Novara FC, Marchionni: "Questa gara era il crocevia del campionato"

Il Novara FC si conferma una macchina da punti sconfiggendo anche il Borgosesia ed ottenendo così la sesta vittoria consecutiva, la decima consecutiva se si considerano solo le gare al Piola. La prima domanda a mister Marco Marchionni però in conferenza post gara riguarda il fatto di non essere riusciti a chiudere la gara: "Ero tranquillo comunque per il modo in cui stavamo giocando - esordisce il tecnico - perché in campo stavamo dominando nonostante di fronte avessimo un avversario ben allenato e l'abbiamo fatto grazie ad idee e al talento dei miei ragazzi".

Il discorso si sposta velocemente sulla formazione anti Varese: "Come ho detto sempre giocherà chi mi darà garanzie. Il fatto di ruotare spesso i giocatori ma trovare risposte sempre positive come se tutti fossero titolari, con prestazioni importanti, testimonia il livello di questa squadra. Ho detto ai miei giocatori in settimana che la partita di domenica sarebbe stata figlia della gara di stasera (ieri sera, n.d.r.). La mancata sostituzione del diffidato Vuthaj è collegata a questo, consideravo la gara col Borgosesia il crocevia del campionato. Ripartire dopo la sosta con altre due vittorie è significativo. Dardan poi è un ragazzo intelligente, sa benissimo come evitare di rischiare sanzioni usando la testa".

Sui nuovi arrivati: "Che cosa mi possono dare? Altre soluzioni diverse. Sono già stati accolti bene dal gruppo, segno di una squadra intelligente e sana. Rocchetti già in campo? Mi ha già mostrato di avere una "bella gamba" e può tornarci utile". La formazione opposta al Borgosesia presentava addirittura sette cambi rispetto alla gara precedente: "I complimenti perché in campo non si è visto? Li giro ai ragazzi per il loro approccio, il modo di lavorare e quello che fanno in campo".

Ultimo tema della conferenza stampa è il prodotto finale in termini di reti che spesso non combacia con quanto prodotto nei 90 minuti di gioco, l'analisi del tecnico Marchionni: "E' vero, noi creiamo tanto ed ultimamente ancora di più. Quello che però mi rende ottimista e felice è che stiamo aggiungendo solidità, quel gusto che si assapora quando non si concede gol all'avversario".

La domanda trabocchetto arriva sui saluti finali: "Se abbiamo due risultati su tre nella prossima trasferta? Ragionando in questa maniera penso che potremmo avere delle difficoltà. Noi dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto, e se la nostra prestazione sarà in linea con quella di questa sera (sempre ieri, n.d.r.) avremo tante chance di vincerla anche se loro sono un'ottima squadra".