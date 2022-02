Potenza-Foggia: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo allo stadio "Alfredo Viviani" le formazioni di Potenza e Foggia, nel recupero valevole per la 21a giornata del girone C del campionato di Serie C.

Di fronte due squadre che di certo non attraversano un momento positivo. Il Potenza, ultimo in classifica e fresco dell'avvicendamento in panchina tra Trocini ed Arleo, cerca la vittoria che manca ormai dal lontano 7 novembre (2-0 nel derby col Picerno). Il Foggia di Zeman, ancora a secco di successi in questo nuovo anno, è reduce invece da due sconfitte consecutive.

I due allenatori hanno sciolto le riserve. Questi I ventidue protagonisti che scenderanno in campo:

POTENZA: Marcone; Koblar, Bucolo, Dkidak, Sandri, Ricci, Burzio, Salvemini, Piana, Cuppone, Zampano. Allenatore: Pasquale Arleo.

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Martino, Girasole, Buschiazzo, Rizzo; Rocca, Di Paolantonio, Garofalo; Vitali, Merola, Turchetta. Allenatore: Zdenek Zeman.

Potrete seguire gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/potenza-foggia/373843.html