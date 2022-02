Manuel Lunardon: "Noi non speculiamo. Il Novara? Ottimo calcio"

Manuel Lunardon è il primo fra i tecnici a presentarsi in sala stampa al termine di Novara-Borgosesia, sfida alla capolista che ha visto i granata obbligati a chinare il capo di fronte ad un avversario superiore. Ciononostante, da più parti arrivano complimenti all'allenatore dei sesiani che esordisce così: "Non abbiamo rinunciato a giocare? E' il nostro modo di fare calcio, ma i complimenti li faccio al Novara perché stasera (ieri sera n.d.r.) ci siamo trovati contro una squadra forte, che gioca un ottimo calcio e che già nella gara d'andata ho detto che non avrebbe avuto problemi a vincere il campionato in anticipo. Per quanto ci riguarda, noi non speculiamo anche se abbiamo sbattuto contro i più forti. Complimenti ai miei per come hanno interpretato la gara, ma dobbiamo resettare in vista di domenica perché dovremo tornare a fare risultato".

Al tecnico, fresco quarantenne (è nato nel gennaio '82 n.d.r.), viene chiesto un parere sulle potenzialità dei suoi giocatori: "La mia rosa ha grande qualità, sono fortunato ad allenare questi ragazzi. Se mi sono accorto subito delle loro potenzialità? Sì, fin da subito c'era la percezione di avere in squadra ragazzi dotati. Siamo comunque molto cresciuti sia singolarmente che come gruppo ed ora posso dirmi molto orgoglioso di loro".

Il buon lavoro di Lunardon è sotto gli occhi di tutti, al mister chivassese vengono sottoposti paralleli ambiziosi con suoi predecessori sulla panchina del Borgosesia: "Certi accostamenti fanno piacere ma ognuno ha il proprio percorso e vedremo il mio dove mi porterà. Il merito però va ricercato in primis nel nostro ambiente, che è sano e permette di lavorare bene, con tranquillità e profitto".