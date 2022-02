Nuova ŠKODA FABIA: più grande, più sportiva, più sicura

E' una vettura che fin dal debutto, avvenuto nel 1999, coniuga al meglio i valori di casa ŠKODA: combina dotazioni di sicurezza attiva e passiva di grande qualità, uno spazioso abitacolo e un eccellente rapporto qualità/prezzo. Tra tutti gli attuali modelli ŠKODA, FABIA è il secondo per longevità ed è quindi un volto importante del Marchio che vanta un gruppo di Clienti fidelizzati. Oggi la quarta generazione, vuole proseguire questa storia di successo.

Nuova ŠKODA FABIA si basa sulla piattaforma modulare MQB-A0 del Gruppo Volkswagen, che ha permesso di ampliare lo spazio interno. Con i suoi 4.108 mm, Nuova FABIA è più lunga della generazione precedente. Il nuovo design emozionale e le proporzioni riviste la rendono molto attraente. I fari affilati, così come le luci posteriori con moderna tecnologia LED e i motivi stilistici che richiamano la geometria dei cristalli, sottolineano l’aspetto dinamico. La tecnologia full-LED offre luci anabbaglianti e abbaglianti più intense, nonché funzioni di illuminazione in curva e adattiva. Anche i gruppi ottici posteriori possono essere full-LED.

Grazie al passo più lungo di 94 mm rispetto alla precedente, Nuova ŠKODA FABIA offre ancora più spazio per i passeggeri, soprattutto nella parte posteriore. Con i suoi 2.564 mm, il passo della compatta è addirittura superiore a quello di ŠKODA OCTAVIA di prima generazione (lanciata nel 1996) che misurava 2.512 mm. Il nuovo design degli interni migliora ulteriormente la sensazione di spaziosità di FABIA che è disponibile nei livelli di allestimento Ambition e Style. A partire dalla Ambition, la parte anteriore del cruscotto è rivestita in tessuto con cuciture a contrasto. Le grandi prese d’aria circolari a destra e a sinistra così come le maniglie delle porte dal nuovo design, anch’esse cromate, creano nuovi tocchi visivi. Questa è la prima ŠKODA FABIA disponibile a richiesta con strumentazione digitale con display da 10,25″. I conducenti possono scegliere tra layout classico, che si basa sullo stile degli strumenti tondi analogici, layout moderno, ridotto ed esteso.

Il sistema di infotainment Amundsen presenta un display da 9,2″ personalizzabile e una funzione di navigazione supportata da dati online. Questa opzione include anche un hotspot Wi-Fi. I servizi di streaming musicale sono accessibili tramite uno smartphone abbinato. Le mappe possono essere memorizzate sul disco rigido SSD da 64 GB e aggiornate online. La funzione di controllo gestuale è di serie, mentre il controllo vocale online tramite l’assistente vocale digitale “Laura”. La ricarica dei dispositivi mobili è affidata a ben cinque prese Usb-C (una sul retrovisore interno, per collegare una piccola videocamera).

Di serie la Skoda Fabia offre 7 airbag, compreso quello per le ginocchia del guidatore (in optional si possono avere anche i due laterali posteriori); tra i dispositivi di assistenza alla guida, c’è il Travel Assistant, che combina vari sistemi, incluso il cruise control adattativo e il mantenimento in corsia. C’è anche il monitoraggio dell’angolo cieco evoluto (a richiesta), che riconosce fino a una distanza di 70 metri i veicoli che si avvicinano dalla zona posteriore e avvisa quando questi vengono a trovarsi nella zona non coperta dai retrovisori. Disponibile anche sistema di parcheggio semiautomatico Park Assist: funziona fino a una velocità di 40 km/h, indicando gli spazi (sia paralleli sia trasversali alla strada) adatti all’auto per dimensioni e controllando i movimenti dello sterzo durante la manovra.

ŠKODA ha dotato anche FABIA di numerose soluzioni Simply Clever e, per il passaggio alla quarta generazione del modello, ha notevolmente ampliato la gamma dei questi dettagli utili e accuratamente concepiti, tipici della Casa boema. Sono 13 in tutto le nuove idee messe a disposizione di FABIA per la prima volta, cinque delle quali sono al loro debutto assoluto su un modello ŠKODA – a conti fatti oggi la compatta può avvalersi complessivamente di ben 43 pratiche idee. Da altri modelli ŠKODA eredita lo schienale del sedile del passeggero anteriore abbattibile, una tasca multifunzione sotto la copertura del vano bagagli, una presa USB C supplementare sullo specchietto retrovisore interno e, nel vano posteriore, due tasche portaoggetti per smartphone sugli schienali dei sedili anteriori.

Il listino della quarta generazione di ŠKODA FABIA 1.0 MPI 65 CV Ambition parte da 16.900 euro, che diventano 17.600 euro per il 1.0 MPI 80 CV. Il 1.0 TSI 95 CV Ambition è proposto a partire da 18.300 euro, che diventano 19.000 per il 1.0 TSI 110 CV Ambition. Le versioni Style sono proposte con un sovrapprezzo di 1.500 euro mentre il cambio automatico DSG a 7 rapporti, disponibile per la sola motorizzazione da 110 CV, è disponibile a 1.600 euro.

