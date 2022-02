Parma. Iachini: "Abbiamo problemi in attacco, non siamo difensivisti"

L'allenatore del Parma, mister Beppe Iachini, ha parlato ai giornalisti dalla sala stampa del "Tardini" in vista del match in casa del Benevento previsto per sabato pomeriggio alle 14. Queste le parole del tecnico dei ducali:

"Abbiamo qualche problema in attacco, come del resto accade da qualche settimana. Partiamo con un giorno di anticipo perché, dovendo fare 5 ore di viaggio e giocando alle 14 di sabato, così avremo il tempo per fare le cose per bene. Abbiamo portato anche chi, come Benedyczak, non è sicuro di recuperare. C'è ancora un altro allenamento e valuteremo.

Voglio ringraziare il Presidente ed i Direttori per quanto fatto nel mercato di gennaio. Sono arrivati Simy e Pandev per alzare ancora il tasso tecnico in ottica gol. La sfortuna ha avuto un ruolo: senza voler cercare facili alibi, bisogna comunque considerare che abbiamo colto 5 pali in 6/7 partite. Con questo gruppo proveremo a risalire la classifica anche se dovremo velocizzare l'inserimento dei nuovi arrivati.

Non vogliamo giocare con 5 difensori. Abbiamo sempre giocato con 2 punte e il trequartista, a volte con 2 mezzali offensive. Non è un modulo difensivo. Con gli esterni dobbiamo avere più coraggio di andare. Dipende il modulo come lo si interpreta. Gli esterni devono essere più propositivi, senza timore. Tutti i moduli possono essere giusti, contano le caratteristiche dei giocatori. Volevo inizialmente giocare con il 4312, per esempio. Vazquez e Brunetta sono giocatori che determinano il modulo, devi trovare una veste tattica che dia equilibrio in entrambe le fasi. Ci vuole cura dei dettagli, di come ad esempio interpreti la palla in uscita, con gli esterni troppo bassi resto troppo schiacciato”.