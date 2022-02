Il Potenza ritrova la vittoria: al "Viviani" Foggia sconfitto 2-1

Prosegue il momento poco felice per il Foggia, sconfitto di misura a Potenza nel recupero della 21° giornata del girone C di Serie C. Rossoneri, in vantaggio con Merola, poi le reti di Cuppone e di Burzio che regalano il successo ai lucani.

CRONACA - Arleo lancia dal 1' Cuppone, ad un passo dal Foggia nel mercato di riparazione, che agisce insieme a Burzio e Ricci sulla trequarti a supporto di Salvemini nel 4-2-3-1 predisposto dal tecnico lucano. Dalla parte opposta solito 4-3-3 per Zeman con Merola al centro dell'attacco, sostenuto ai lati da Vitali e Turchetta. Al centro della difesa esordio da titolare per l'ultimo arrivato Buschiazzo.

Ritmi subito alti in avvio di gara. Dopo appena tre giri di lancette cross dalla destra di Merola, Buschiazzo di testa manda di poco alto. Replica immediatamente il Potenza: gran botta di Cuppone dal limite, Volpe è attento e respinge. All'8' Koblar serve Burzio sull'esterno che dalla destra mette al centro, Martino anticipa tutti e spazza. Un minuto più tardi Turchetta dai venti metri si inventa il tiro a giro che trova la straordinaria risposta di Marcone. Al quarto d'ora Rocca scambia con Di Paolantonio che ci prova direttamente dai venti metri: conclusione che termina oltre la traversa. È il preludio al vantaggio dei rossoneri che si concretizza al 19': Rocca dalla sinistra cerca e trova Turchetta che nel tentativo di girarsi serve Merola che solo davanti a Marcone non può sbagliare. Sbloccato il risultato cala l'intensità, complice anche il grande sprint iniziale. Ciononostante il Potenza riesce a pareggiare i conti al 37': discesa di Cuppone sulla destra, scambio di prima con Salvemini che restituisce palla all'esterno ex Cittadella che dal limite beffa Volpe con un gran diagonale. Allo scadere della prima frazione i padroni di casa trovano anche la rete del vantaggio: Cuppone dalla destra pennella al centro per l'accorrente Burzio che da due passi insacca. Ed è con la rete del vantaggio rossoblù che dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo.

In apertura di ripresa Arleo è costretto a rinunciare a Burzio per infortunio, dentro al suo posto Guaita. Al 51' Zampano dalla destra mette al centro per Salvemini che incredibilmente spara tra le braccia di Volpe, bravissimo nell'occasione a tenere a galla i suoi. Il Foggia si fa vedere poco dopo con Merola che sfiora il pari su perfetto servizio di Rizzo. Zeman prova a dare la scossa ai suoi inserendo Gallo e Curcio ai posti di Garofalo e Turchetta, Arleo replica mandando in campo Zenuni e Sepe per Sandri e Bucolo. I rossoneri tornano a farsi vedere nel finale. All'83' doppia palla gol per i satanelli: prima il palo colpito da Curcio in girata, dopo la grande parata di Marcone sulla ribattuta di Vitali. Anche grandi proteste del Foggia per un presunto tocco di mano. Nel finale assalto disperato dei rossoneri, complice anche la superiorità numerica per via dell'espulsione di Zampano. Tuttavia i dauni non riescono a sfondare il muro eretto dai padroni di casa che tornano così al successo dopo quasi tre mesi.

Vittoria che consente alla truppa di Arleo di abbandonare l'ultima posizione e di agganciare la Fidelis Andria al terzultimo posto. Per il Foggia, che rimane fermo al 10° posto, si tratta invece della terza sconfitta consecutiva.

Nel weekend squadre nuovamente in campo: Potenza di scena sul campo della Virtus Francavilla, Foggia che riceverà la Fidelis Andria allo "Zaccheria".

