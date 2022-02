Avellino batte Juve Stabia con la firma di Maniero

Successo dell'Avellino del derby campano con la Juve Stabia: lupi vittoriosi contro i gialloblù per 3 a 1. Man of the match il bomber Maniero che segna una doppietta; di Altobelli la rete del momentaneo pareggio, Aloi chiude definitivamente la contesa.

TABELLINO

AVELLINO (3-4-1-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Rizzo (16′ st Ciancio), Aloi, Carriero (25′ st Matera), Tito; Kanoute; Maniero (25′ st Kragl), Murano (43′ pt Micovschi). All.: De Simone.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Dini; Donati, Caldore, Troest, Panico (1′ st Dell’Orfanello); Altobelli, Davì; Della Pietra (19′ st Stoppa), Schiavi (30′ st Bentivegna), Guarracino (19′ st Ceccarelli); Evacuo (19′ st Eusepi). All.: Sottili.

MARCATORI: 17′ pt e 5′ st Maniero (A), 32′ pt Altobelli (JS), 29′ st Aloi (A).