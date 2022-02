Serie C - Girone C: le designazioni arbitrali della sesta di ritorno

Queste le designazioni arbitrali della 6ª giornata di ritorno del Girone C di Serie C in programma domenica 6 febbraio. Anticipate alle 14:30 le sfide Turris-Catania e Vibonese-Paganese mentre il resto delle gare cominceranno alle 17:30.

Programma e arbitri:

TURRIS - CALCIO CATANIA, ore 14:30

Paolo Bitonti di Bologna

Giulio Basile di Chieti

Andrea Niedda di Ozieri

Quarto Ufficiale: Andrea Ancora di Roma 1

U.S. VIBONESE - PAGANESE 1926, ore 14:30

Claudio Petrella di Viterbo

Rosario Antonio Grasso di Acireale

Fabrizio Giorgi di Legnano

Quarto Ufficiale: Gabriele Totaro di Lecce

AZ PICERNO - MONOPOLI 1966, ore 17:30

Daniele Virgilio di Trapani

Costin Del Santo Spataru di Siena

Amedeo Fine di Battipaglia

Quarto Ufficiale: Carlo Esposito di Napoli

BARI – MESSINA, ore 17:30

Marco Ricci di Firenze

Stefano Montagnani di Bolzano

Mattia Bartolomucci di Ciampino

Quarto Ufficiale: Mattia Caldera di Como

FOGGIA 1920 - FIDELIS ANDRIA 1928, ore 17:30

Paride Tremolada di Monza

Amir Salama di Ostia Lido

Maicol Ferrari di Rovereto

Quarto Ufficiale: Alessandro Di Graci di Como

CAMPOBASSO 1919 – PALERMO, ore 17:30

Federico Longo di Paola

Rosario Caso di Nocera Inferiore

Marco Ceolin di Treviso

Quarto Ufficiale: Federico Fontani di Siena

CATANZARO 1929 - AVELLINO 1912, ore 17:30

Matteo Gualtieri di Asti

Thomas Miniutti di Maniago

Marco Belsanti di Bari

Quarto Ufficiale: Valerio Crezzini di Siena

JUVE STABIA - LATINA 1932, ore 17:30

Giorgio Vergaro di Bari

Vincenzo Pedone di Reggio Calabria

Giorgio Ravera di Lodi

Quarto Ufficiale: Martina Molinaro di Lamezia Terme

MONTEROSI TUSCIA - TARANTO 1906, ore 17:30

Eugenio Scarpa di Collegno

Mattia Regattieri di Finale Emilia

Markiyan Voytyuk di Ancona

Quarto Ufficiale: Simone Moretti di Firenze

VIRTUS FRANCAVILLA – POTENZA, ore 17:30

Marco Acanfora di Castellammare di Stabia

Francesco Ciancaglini di Vasto

Davide Stringini di Avezzano

Quarto Ufficiale: Simone Galipo' di Firenze