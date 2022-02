Benevento. Caserta: "Farias sta meglio, Acampora è da valutare"

Giorno di conferenza stampa per mister Fabio Caserta: l'allenatore del Benevento ha parlato ai media dalla sala stampa del "Vigorito" in vista del match contro il Parma di domani pomeriggio alle 14. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Farias sta meglio rispetto a quando è arrivato anche se non ha i 90' e il ritmo gara ma, all'occorrenza, potrà esserci utile a partita in corso. Per il centrocampo dobbiamo valutare Acampora, che è rientrato qualche giorno fa ed ha ancora un po' di dolore: sono considerazioni che farò il giorno della partita. In rosa non ci sono gerarchie, le scelte le faccio in base allo stato di forma e alla condizione: so che, al di là delle scelte, posso contare su calciatori forti. Improta sta bene, si è allenato con la squadra e potrà essere utilizzato dal 1'.

Il Parma è partito bene ma poi ha avuto difficoltà. Si è rinforzata ulteriormente a gennaio: è una squadra forte che va affrontata con lo spirito giusto. I ragazzi sanno che se non diamo il 100% facciamo fatica: mi aspetto una reazione forte, lottando palla su palla.

E' difficile lavorare con il mercato aperto ma, purtroppo, è così. Quasi tutte le squadre si sono rinforzate, sia chi lotta per le prime posizioni che quelle che occupano le posizioni arretrate. Parma e Pisa si sono rinforzate tanto.

Per i tifosi, più che chiamarli a venire allo stadio, dobbiamo dimostrare in campo quanto sappiamo fare. Mi auguro di rivedere tanta gente allo stadio.

Al di là dell'avversario, noi dobbiamo concentrarci su quanto dobbiamo fare noi: siamo una squadra che deve tenere i ritmi alti, facendo quello che abbiamo preparato. Servirà una grande partita per vincere domani.

Per Viviani i tempi di recupero sono lunghi mentre per Elia servono altri 15/20 giorni.

Simy e Pandev fanno la differenza in Serie B. Il macedone, al di là dell'esperienza, ha una tecnica elevatissima e dovremo stare attenti.

I nostri nuovi arrivati si sono integrati bene, grazie anche ai calciatori che sono qui da più tempo. Forte può essere un giocatore che traina il gruppo, anche per le sue caratteristiche umane. Per me il gruppo conta più del singolo.

Sono contento dei rinnovi di Letizia, Tello e Pastina perché sono dei ragazzi sempre disponibili, che hanno voglia di lavorare e crescere insieme alla società.

A mio avviso, quando arrivi a 40 anni e giochi ancora vuol dire che dentro hai ancora entusiasmo e non ti pesano gli allenamenti ma, anzi, li affronti con voglia e determinazione. Gente come Buffon devono essere di esempio per i giovani".