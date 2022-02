Francavilla, arriva un nuovo difensore: l'argentino Navarro

Nuovo innesto per il Francavilla. Il club sinnico si è assicurato le prestazioni del difensore Lucas Martin Navarro di nazionalità argentina nato il 02/12/1992 a Córdoba. Ha disputato 56 partite e segnato 2 gol in carriera, militando in tre serie diverse dell'Argentina (Prima Divisione, Federale A, Federale B) e nell'ultima stagione ha giocato nel Crucero del Norte totalizzando 21 presenze e realizzando una rete.