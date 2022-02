Serie D girone A, il Varese lancia il guanto di sfida al Novara

Ventunesimo turno del girone A di Serie D senza grosse sorprese, il Novara nel big match di giornata supera con un gol per tempo il Borgosesia e mantiene gli otto punti di vantaggio sul Varese che passa con un poker di reti a Fossano; domenica big match in terra lombarda, probabilmente l’ultima speranza per riaprire il campionato per i biancorossi e le altre inseguitrici.

Al terzo posto la Sanremese che torna alla vittoria nel derby ligure a Vado, bene anche il Derthona che con i gol di Romairone, Diallo e Manasiev passa a Chieri, agevole vittoria anche per il Gozzano che con un quattro a uno all’Asti ottiene la seconda vittoria di fila.

Due i pareggi di giornata, Caronnese ed RG Ticino non si fanno male e si prendono un punto a testa che accontenta maggiormente i novaresi dopo i successi contro Sanremese e Casale; due a due tra Lavagnese ed Imperia, la classifica piange per entrambe; ben cinque i successi esterni, un gol di Marchisone permette al Bra di tornare dalla Valle D’Aosta con tre punti, momento no per il Pontdonnaz che ancora non ha mosso la classifica nel 2022.

Rinviata Casale-Sestri Levante, i nerostellati hanno ben quattro partite in meno da recuperare; importante successo in chiave salvezza per il Ligorna che passa a Saluzzo, per i locali le speranze di restare in categoria sono sempre più risicate.

Risultati e classifica di giornata