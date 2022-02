Salernitana-Spezia, vola la prevendita: già 10 mila biglietti venduti

Cresce di giorno in giorno l'entusiasmo in casa Salernitana: l'avvento dirompente del patron Iervolino e il mercato sostanzioso del ds Sabatini hanno riacceso le speranze per la salvezza.

Il popolo granata ci crede e decolla la prevendita per la gara con lo Spezia: oltre 10 mila biglietti già venduti e si viaggia verso il sold out.

Il posticipo sarà la prima di tante finali: con lo Spezia sarà obbligatorio ripartire con una vittoria per alimentare quel sogno chiamato salvezza.