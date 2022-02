Benevento-Parma 0-0: polveri bagnate per i due reparti avanzati

Finisce 0-0, al "Vigorito", il match tra Benevento e Parma valido per la 21a giornata del campionato di Serie B.

Mister Caserta sceglie Improta come terzino destro e "dirotta" Letizia, fresco di rinnovo contrattuale, sull'out mancino; in mediana c'è Calò in regia; Forte è il riferimento offensivo mentre l'altro nuovo arrivato Farias parte dalla panchina. Nel Parma c'è Simy dal 1' mentre mister Iachini opta per l'utilizzo di Pandev a gara in corso.

Il Benevento comincia bene e si vede annullare, dopo soli 2', un gol di Forte per fuorigioco. La gara è giocata su buoni ritmi ma le conclusioni latitano. Al 34' ci prova Costa per il Parma ma il suo tiro centra in pieno volto Improta e termina sul fondo. Dopo 3 giri di lancette è il Benevento a replicare con un tiro dal limite di Letizia che Buffon, tuffandosi, mette in angolo. Al 39' ci prova Simy di testa ma, anche questa volta, la palla termina a lato. Dopo 5' di recupero il Sig. Marinelli manda tutti negli spogliatoi.

Il copione della gara è lo stesso nella ripresa. La prima azione degna di nota arriva al 60' ed è di marca giallorossa: Insigne recupera palla sulla destra, avanza, si accentra e lascia partire un sinistro che sibila di poco sopra l'incrocio alla destra di Buffon. Due minuti dopo Letizia scende a destra, serve Improta sul lato opposto ma il rasoterra di quest'ultimo sfiora il palo alla sinistra del portiere del Parma ed esce sul fondo. Arriviamo all'86', dopo una fase di gara nella quale di azioni da gol non se ne sono viste, ed è il Parma a rendersi pericoloso: Vazquez serve Simy che prova la conclusione ma trova Barba che si immola e salva la sua porta. Al 90' ci prova ancora Vazquez ma di nuovo il suo tiro è fuori bersaglio. Dopo 3' di recupero l'arbitro del match, il sig. Martinelli, decreta la fine delle ostilità: finisce a reti bianche tra Benevento e Parma con i giallorossi che non approfittano dei contemporanei pareggi di Pisa, Lecce e Brescia.

IL TABELLINO