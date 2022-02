Benevento. Caserta: "Rammarico per la mancata vittoria: giocato bene"

Dopo lo 0-0 interno contro il Parma, mister Fabio Caserta, allenatore del Parma, ha risposto alle domande dei cronisti dalla sala stampa del "Vigorito". Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Siamo partiti bene, avremmo potuto segnare in più di una circostanza e cambiare la partita. La squadra ha fatto quanto doveva fare ma quando troviamo una squadra che si difende e riparte abbiamo difficoltà a trovare gli spazi giusti. Dispiace perché avremmo potuto vincere: ora dobbiamo continuare a lavorare.

Ci sono partite in cui crei una sola palla gol e vinci oppure ci sono quelle come oggi nelle quali dai tutto, crei palle gol e non vinci. Ai ragazzi dico di non esaltarsi quando vinci una serie di partite di seguito e di non deprimersi quando hai strisce poco positive come quella attuale.

Nel complesso la squadra ha giocato tanto e ingabbiato bene l'avversario. E' normale che se cerchi di fare gol e sei molto offensivo rischi di prendere le ripartenze. Se guardiamo bene, le due palle gol del Parma nel secondo tempo sono arrivate su nostri errori.

Il rammarico più grande è non aver portato a casa i tre punti dopo una buona prestazione fatta di sacrificio e voglia di vincere. Le avversarie non le guardo: da domani analizzeremo gli errori e penseremo alla partita contro il Lecce.

Viviani ha delle qualità che fanno bene a questa squadra ma Calò ha fatto bene. Acampora e Improta erano non al meglio ma nonostante questo hanno dato tutto. Quando non fai gol non è mai solo colpa dell'attacco.

Tello ha avuto un problema al termine del primo tempo, gli dava fastidio il collaterale. Improta non è ancora al meglio ma ha fatto un'ottima gara dopo una lunga assenza".