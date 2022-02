Parma. Iachini: "Buono l'atteggiamento, la sfortuna ci penalizza"

Mister Beppe Iachini, allenatore del Parma, dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Benevento, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"L'atteggiamento mi è piaciuto ma siamo mancati in fase di finalizzazione: ai ragazzi rimprovero solo questo. Eravamo venuti qui per prenderci i tre punti nonostante affrontassimo un avversario forte e con grandi qualità. Il campo ha detto questo ma l'atteggiamento è quello che voglio dalle mie squadre.

Il mercato ha portato diversi giocatori. Alcuni devono recuperare dai rispettivi infortuni e quindi sono a corto di condizione ma oggi l'importante era tenere un atteggiamento propositivo che ci permettesse di segnare, vincere e riempire l'area degli avversari.

Nelle ultime partite, nelle quali abbiamo colto cinque pali e subito diversi salvataggi sulla linea di porta, la sfortuna ci ha penalizzati: avremmo meritato qualche punto in più. Questa situazione va cambiata. Dobbiamo unire la crescita dei giovani e l'ottenere risultati. Proveremo in tutte le partite a fare punti per entrare nei play-off.

Simy e Pandev sono arrivati da pochi giorni, Inglese è infortunato, Benedyczak aveva pochi allenamenti nelle gambe: quando tutti saranno al meglio risolveremo il problema del gol".