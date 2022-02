Giugliano batte Ostiamare, Ferraro:"I cambi hanno fatto la differenza"

A Al termine del successo per 1-0 in trasferta sul campo dell’Ostismare sono arrivate le parole del mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Per prima cosa devi fare i complimenti alla squadra. Siamo tornati in campo contro Torres e Ostiamare e sembra che tutto è stato semplice, ma non è così. Qui, oggi abbiamo fatto una partita di grande sofferenza e sacrifico, in pochi vinceranno su questo campo. L’Ostiamare è una squadra di grande livello, qui sarà difficile per tutti. I ragazzi però sono stati bravi, pazienti nei momenti difficili. Alla lunga siamo venuti fuori con la nostra rosa e le nostre qualità. I cambi hanno fatto la differenza, è per questo che non dobbiamo mai cercare alibi. Quella di oggi è stata una vittoria che ha un gran peso specifico, una spallata importante ma non di certo decisiva. Non conta vedere i risultati delle altre, restiamo concentrati sul nostro percorso. Domenica avremo una sfida complicata. Godiamoci questo successo, i ragazzi meritano tutto ciò che stanno ottenendo. Un passo alla volta stiamo costruendo il nostro sogno”.